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طالب وكيل وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة عقيد يونس إسماعيل القهواجي مدراء الأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لحماية وتأمين مراكز الانتخابات و اللجان الانتخابية.

وشدد القهواجي في قراره أنه بناء على تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يمنع الاعتداء على مراكز الانتخابات أو العبث بها.

يشار إلى أن عضو لجنة الحوار النائب، الصالحين عبدالنبي الغيثي أكد أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر طالب بنقل مقر المفوضية العليا للانتخابات وتغيير إدارتها.

وأوضح الغيثي أن حفتر ليس لديه أي مانع في إجراء الانتخابات شريطة أن تكون سليمة، وبرعاية دولية، ومبنية على ضوابط وشروط وأسس وقانون انتخابي توضح فيه كافة الشروط والضوابط لمنع التلاعب من المفسدين الذين يريدون عودة تيار الإخوان إلى مفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية .