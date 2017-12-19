أخبار ليبيا 24

كشفت مصادر سورية عن الطرق البرية التى يمكن أن يسلكها عناصر تنظيم داعش الإرهابى الفارين من الرقة إلى سيناء، مرجحا خروج العناصر الإرهابية من سوريا مرورا بالعراق شرقا ومن ثم إلى الأردن ومنها إلى مصر.

وأكدت المصادر فى تصريحات نقلتها اليوم السابع من الرقة، ، أن عناصر داعش يمكن أن يتوجهوا إلى جنوب سوريا للتسلل إلى الأردن ومن ثم إلى مصر.

وأشارت إلى صعوبة تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابى إلى مصر عبر الجو، مؤكدة إمكانية نقل الإرهابيين عبر الجو إلى الأراضى المصرية حال تواطأت بعض القوى الأمنية الداعمة لداعش.

وأكدت المصادر أن عملية نقل تنظيم داعش الإرهابى من خلال الجو تقف خلفها الدول الداعمة للإرهاب، مرجحة نقل عناصر داعش إلى إحدى دول الجوار مع مصر عبر طائرات حربية أو طائرات شحن معدات عسكرية ومن ثم يتم نقلهم إلى مصر.

وأضافت أن عناصر تنظيم داعش الإرهابى عاجزة عن التحرك فى بلدان العالم بدون تسهيلات أمنية للدول التى ترعى تنظيم داعش وتقف خلفه وتدعمه.