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أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين واقعة اغتيال عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي، من قبل مسلحين مجهولي الهوية، قرب مطار مصراتة عقب عودته من دولة تركيا الأحد الماضي بمدينة مصراتة .

واعتبرت اللجنة في بيان لها أمس الإثنين أن حادثة الاغتيال تعد مؤشر خطير جدا على عودة موجة الاغتيالات السياسية لتصفية حسابات سياسية وحالة انعدام الأمن والاستقرار والفوضى التي تشهدها البلاد نتيجة لانتشار السلاح وسيطرة الجماعات والتشكيلات المسلحة.

وأوضحت اللجنة أن هذه الحادثة تؤشر إلى تصاعد مؤشرات وسائل قمع وتكميم الأفواه والإقصاء كما تدل على حجم المخاطر والتهديدات التي تستهدف الشرائح الاجتماعية للمجتمع الليبي، والتي من بينها عمداء البلديات وأعضاء الهيئات القضائية والمشايخ والحكماء والأعيان ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، التي تعمل على وقف العنف والنزاعات ورأب الصدع وتسعى إلي دعم جهود ومساعي التسوية السياسية و تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.



وطالبت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ووزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق شامل وعاجل في واقعة اغتيال اشتيوي، وكشف ملابساتها وتحديد الطرف المسؤول عن هذه الجريمة وتقديمه للعدالة ومحاسبته.



وطالبت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العمل بشكل جاد وسريع على حماية شرائح عمداء البلديات وأعضاء الهيئات القضائية والمشايخ والحكماء والأعيان ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم ليبيا، وذلك نظراً لحجم المخاطر والتهديدات التي تستهدفهم بشكل مباشر من قبل الجماعات الخارجة عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.