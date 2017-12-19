أخبار ليبيا 24

نفى الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة رئيس عرفاء وحدة علي العوامي استلام إدارة صنف الهندسة العسكرية في القوات المسلحة أية معدات تخص الهندسة العسكرية الحقيقية.

وقال العوامي: “نحن كإدارة صنف الهندسة العسكرية بإمرة عميد ركن رمضان رجب عبدالحفيظ لم نستلم أية معدات أو أجهزة للكشف عن الألغام والمفخخات”.

وتابع الناطق الرسمي “أطالب بصفتي مدير عام مكتب الشؤون الشخصية والعلاقات الداخلية والخارجية ومدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة كل الجهات المحلية والدولية التي تريد التعاون مع الصنف بالتزام التراتبية العسكرية بالصورة الصحيحة من إدارة الصنف بآمرة عميد ركن رمضان رجب عبدالحفيظ”.

وأكد العوامي أن المواد التي استلمتها بلدية بنغازي أمس السبت من المجلس القومي للعلاقات الليبية الأمريكية ما هي إلا أدوات تستخدم في أعمال الكهرباء والميكانيكا، وأدوات حفر وتوصيل وقطع أسلاك وغيرها من أعمال تساعد في أعمال الصنف.

وبين الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية أن معدات صنف الهندسة العسكرية الحقيقية هي التي تم إرسالها لمدينة مصراتة في الأيام الماضية.

وطالب العوامي الجهات المختصة بتكليف ضابط أو ضابط صف من قبل إدارة الصنف للتعرف على هذه المعدات واستلامها من الخارج وليس من الداخل كما تفعل القيادة العامة والجهات الأمنية.