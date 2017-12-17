أخبار ليبيا24

أعلن رئيس مجلس الأمن اليوم الأحد أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية، وأن تنفيذه لايزال أساسياً لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي.

وشدد رئيس المجلس في بيان له – نشر على صفحة السفارة البريطانية على فيس بوك – على استمرار سريان الاتفاق ويرفض المواعيد النهائية غير الصحيحة التي تقوض العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وجدد تأكيده على إقراره لخطة عمل الأمم المتحدة من أجل عملية سياسية شامل للجميع يكون زمامها في يد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها على النحو الذي قدمه الممثل الخاص للأمين العم غسان سلامة.