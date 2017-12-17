أخبار ليبيا24-

انطلقت بمسرح الطفل بمدينة بنغازي ، الحملة التوعوية لمنظمة أمازونات ليبيا ،للتوعية حول مخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومخاطر تخزينها داخل المنازل ،وذلك برعاية دائرة الأمم المتحدة للألغام. ومشاركة الشعراء نعيم الزوي وسفيان بوطيغان وسعد العمروني وعبد القادر المرهون.

وأستهل الحفل الذي حضره عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار, بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ،ثم كلمة عميد بلدية بنغازي، وكلمة مفوضية المجتمع المدني، وكلمة منظمة امازونات ليبيا ألقتها رئيس المنظمة خديجة بسيكري ،تلتها كلمة لدائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام ألقتها أسماء حمادي ,كما تخلل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية ومسرحية.