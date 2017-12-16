أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة “من المرجح عودة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل من داخل ليبيا في مطلع العام المقبل”.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا أن البعثة تعمل حاليا على العودة للعمل من داخل ليبيا في أوائل العام المقبل 2018، مؤكدا خلال لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني غير الدستوري فايز السراج في تونس أمس على حرص المجتمع الدولي على عدم ترك فراغ في السلطة ودعمه لمواصلة السير على طريق الاتفاق السياسي .

وأعرب سلامة، عن “تفاؤله” بأن السياسيين الليبيين سيضعون مصالح بلادهم فوق أي دولة أخرى.