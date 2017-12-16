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شهدت مدينة بنغازي يومي الخميس والجمعة انتشارًا لقوات الغـرفـة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى متمثلة في القوات المسلحة العربية الليبية وأجهزة الشرطة .

وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى نقيب طارق الخراز إنه تم تأمين مدينة بنغازي وضواحيها بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بالكامل .

وأوضح الخراز أن آمـر الغـرفـة الأمنية المركزية في مـدينة بنغـازي اللـواء ونيـس بوخمـادة ومعـاونيـه تابعوا وأشرفوا ليلة الخميس على مجريات الأحداث الأمنية في المدينة.

وأضاف المتحدث أن المسؤولين تابعو سيـر العمليات الأمنيـة داخل بنغازي وتمركزت الدوريات على جميـع مداخل بنغازي ومعظـم مناطقها الرئيسيـة والحيـويـة.