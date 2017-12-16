أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلمت بلدية بنغازي، اليوم السبت، عددا من المعدات الخاصة بنزع الإلغام مقدمة من المجلس القومي للعلاقات الليبية الأمريكية وعلى الفور قامت بلدية بنغازي بتسليمها لمندوب صنف الهندسة العسكرية بنغازي .

ويأتي هذا بناءا على مأتم الأتفاق عليه خلال الإجتماع الذي عقده عميد بلدية بنغازي عبدالرخمن العبار مع المجلس القومي للعلاقات الليبية والأمريكية في شهر أغسطس الماضي بشأن تقديم المساعدة اللازمة من خلال توفير الأجهزة والمعدات المستخدمة في الكشف على الإلغام وذلك لحد من مخاطر الإلغام والإضرار التي تنتج عنها في مدينة بنغازي .