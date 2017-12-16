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تمكنت دوريات وحدة التحقيق في مركز شرطة سوسة من القبض على شخص مطلوب لدى مركز شرطة المدنية في العاصمة طرابلس .

وقال رئيس وحدة التحقيق بالمركز نائب ضابط ميلود موسى إنه تم القبض على أحد أصحاب السوابق وهو مطلوب في قضية سرقة مبلغ مالي وقدره 650 ألف يورو وثمانية كيلو ذهب عيار 18 .

وذكر موسى أنه عند القبض على الجاني تم ضبط بحوزته عدد ثلاثة زجاجات خمرة “محلية الصنع” .

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه سيتم إحالته للنيابة العامة وإخطار الجهات الأمنية ذات العلاقة بخصوص القضية، خاصة وأنه مطلوب لدى الجهات الأمنية في طرابلس .