أخبار ليبيا 24 – خاص

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف ” القائمة المعتمدة للحكام الذين سيديرون لقاءات كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها المغرب من 13 يناير إلى 4 فبراير 2018.

ومن بين الاسماء التي تم اختيارها المساعد الدولي الليبي عطية محمد وسبق للاتحاد الافريقي وأن اختار الحكم للمشاركة في بطولة افريقيا للناشئين ابريل الماضي .

ومن جهة اخرى تم اختيار 16 حكما مساعدا من عدة دول من دول افريقية مختلفة كما تم اختيار 16 حكم للساحة إضافة إلى 5 حكام يشرفون على تقنية الفيديو والتي ستستخدم للمرة الأولى خلال المسابقات الافريقية .

ويشرف على تقنية الفيديو خلال البطولة كل من الجزائري مهدي عبيد شريف والمصري جهاد جريشه والغامبي باكاري بابا جاسما والسنغالي مالانج دييدهيو والزامبي جاني سيكازوي..