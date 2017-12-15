أخبار ليبيا 24

قُتل وأصيب ما لا يقل عن 10 مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية في إقليم ننجارهار شرقي افغانستان.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، في بيان- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، الخميس، بأنه تم تنفيذ العمليات الأمنية التي أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة 7 آخرين من داعش في منطقة خوجاني، مضيفا أنه تم تطهير عدة قرى من مسلحي “داعش”، ولا تزال العمليات الأمنية مستمرة في بعض المناطق المضطربة في الإقليم.

ووفقا لبيان حكومة الإقليم، صادرت قوات الأمن الأفغانية خلال العمليات أيضا ستة أجهزة متفجرة محلية الصنع ومجموعة من أجهزة الاتصال.

ويعد ننجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا، بيد أن أنشطة تمرد حركة طالبان وتنظيم “داعش” زادت في بعض المناطق النائية من الإقليم خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبها، تجري قوات الأمن الأفغانية عمليات لقمع الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم. ويحاول مسلحو طالبان وداعش توسيع موطئ أقدامهم في ننجارهار على الرغم من استمرار العمليات الأمنية لقمع أنشطتهم الإرهابية.