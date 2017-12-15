أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهى المنتخب الليبي لكرة القدم مشاركته في بطولة التحدي الدولية التي احتضنتها كينيا خلال الايام الماضية .

ولعب المنتخب الليبي ودياً في ختام رحلة كينيا امام فريق كاريو بانغي الكيني وخسر اللقاء التحضيري بنتيجة 1-0 .

ولم يخسر فرسان المتوسط خلال منافسات بطولة التحدي أي لقاء حيث خاض الفريق اربع مباريات تعادل في ثلاث وتفوق في لقاء ولم يدخل مرماه أي هدف .

وكانت ردود الافعال حول المشاركة في بطولة التحدي مختلفة ومتباينة منها من اثنى عن المشاركة واعتبرها جيدة وافرزت اسماء بامكانها تعزيز التشكيلة الاساسية التي ستشارك في الشان المقبل وأكدت انها قدمت للكرة الليبيه اسماء شابة بامكانها تحقيق اداء مميز ابرزهم الشاب زكريا الهريش صاحب هدف الفوز على فريق زنجبار .

واخرى اشارت ان المشاركة خلال هذه البطولة كانت غير مجدية خاصة وأن الفرق المشاركة في المنافسات هي منتخبات متواضعة ومواجهاتها لن تقدم الاضافة لمنتخبنا .

وكان عمر المريمي قد اختار عدد من الاسماء الجديدة خلال البطولة منها الحارس فتحي الطلحي و هداف التحدي عامر التاورغي والشاب زكريا الهيش إضافة الى استدعاء الظهير علي معتوق ولاعب الخمس إمحمد مفتاح وذلك لاعطائهم الفرصة للاحتكاك واثبات جدارتها لتمثيل المنتخب في المواعيد القادمة .

وبشكل عام تعتبر المشاركة ايجابية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواكب الاتحاد الليبي وقلة الدعم المالي وصعوبة الحصول على مباريات ودية تحضيرية ورفض عدد كبير من المنتخبات اللعب في ليبيا .

وومن جهة اخرى ستكون رحلة العودة الى ليبيا رحلة ماراثونية حيث ستسافر البعثة لمصر ومن ثم الى تونس قبل أن تحط الرحال بالعاصمة الليبية طرابلس .

وتعتبر مشاركة المنتخب الليبي خلال بطولة التحدي تحضيراً لمشاركة فرسان المتوسط بالبطولة الافريقية للمحليين ” شان” المغرب 2018 .

وسيلاقي المنتخب الليبي نظيرة الاردني ودياً في 25 من الشهر الجاري ودياً بعمان وسيستلم المدرب الجديد المصري هاني رمزي دفة المنتخب الليبي خلال اللقاء الودي وسيواصل مشواره مع الفريق خلال الشان .