أخبار ليبيا 24

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 22 أجنبياً من المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي خلال حملات شملت عدداً من مدينة إسطنبول الأربعاء، فيما اعتُقل سوريين اثنين من المشتبه أيضاً في أنهما من عناصر التنظيم في حملة أخرى بجنوب البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عديدة.

وقالت مصادر أمنية إن التوقيفات في إسطنبول جاءت خلال حملات دهم متزامنة شملت أربعة من أحياء المدينة، مشيرة إلى ضبط وثائق ومواد رقمية عائدة إلى «داعش» الإرهابي.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 23 أجنبياً آخرين من المشتبه في أنهم من أعضاء التنظيم في عمليات أمنية متزامنة شملت مناطق مختلفة في إسطنبول، السبت الماضي، بعد الحصول على «معلومات استخباراتية» عن استعداد بعض الموقوفين لتنفيذ عمليات إرهابية في المدينة.

في سياق متصل، أوقف الأمن التركي الثلاثاء اثنين من السوريين من المشتبه في أنهم من عناصر «داعش» في ولاية كليس، جنوب البلاد. وجاءت العملية عقب تلقي فرق مكافحة الإرهاب بالولاية معلومات حول انتقال أعضاء من «داعش» من محافظة الرقة السورية إلى تركيا، عبر مناطق «درع الفرات» التي تم تطهيرها من قبل «الجيش السوري الحر»، بدعم من القوات التركية، في ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وفي نفس الإطار ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 26 أجنبياً من المشتبه في أنهم «دواعش» في حملة مداهمات في إسطنبول الأربعاء قبل الماضي. وكانت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول ألقت قبل أسبوع أيضاً القبض على 62 أجنبياً من «الدواعش» المشتبه بهم في حملة شملت عدداً من أحياء المدينة عقب تلقيها معلومات استخباراتية عن استعدادات لتنفيذ هجوم إرهابي.

ووجهت قوات الأمن التركية ضربات ناجحة إلى خلايا التنظيم في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الحالي وألقت القبض على قيادات بارزة ومسؤولين عن تجنيد العناصر وإرسالها إلى سوريا والعراق. ومن بين هؤلاء قيادي ألقي القبض عليه يوم الاثنين قبل الماضي في حملة استهدفت التنظيم في ولاية كير شهير، وسط البلاد، والذي رمزت السلطات إليه بالحرفين «ي.ك» وكشفت التحقيقات أنه كان مسؤولاً عن عمليات تجنيد عناصر لمصلحة «داعش».