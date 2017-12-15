أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح، بمدينة القبة اَمر سرية شهداء ”عين مارة ” وعدد من معاونيه بغرفة عمليات محور عين مارة المحاذي لمدينة درنة الواقعة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.

وأطلع القائد الأعلى للقوات المسلحة على الأوضاع بمحور ” عين مارة ” حيث قدم آمر سرية شهداء ” عين مارة ” شرحا ” كاملا” للأوضاع الميدانية من غرفة العمليات والأوضاع العامة لأبطال القوات المسلحة الذين يجابهون الإرهاب والتطرف.

كما أطلع على أوضاع الجرحى والمصابين في عمليات الغرفة في مواجهة الإرهابيين وتقديم الدعم الكامل لهم عرفانا” بتضحياتهم الجسام للوطن والشعب الليبي.