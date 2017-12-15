أخبار ليبيا 24

تصدى الجيش السوري لهجوم شنه مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي، الأربعاء 13 ديسمبر، على حي التضامن في العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن قائد ميداني، وكالة “سبوتنيك”، بأن “مسلحين من “داعش” تسللوا من مخيم اليرموك إلى المنطقة الفاصلة بين قوات الدفاع الوطني والمسلحين في شارع عثمان بن عفان بحي التضامن في دمشق ووقعت اشتباكات بين قوات الجيش والمسلحين وتمكن الجيش من طردهم إلى خارج المنطقة”.

ولفت القائد الميداني إلى أن الاشتباكات “لاتزال مستمرة بين الجيش السوري ومسلحي “داعش” الإرهابي والتي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر داعش وإصابة آخرين”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن تنظيم “داعش” الإرهابي تكبد هزيمة ساحقة وكاملة في سوريا، مضيفاً أن مواقع الإرهابيين المتبقية لا تشكل خطرا حقيقيا وسوف يتم القضاء عليهم.