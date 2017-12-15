أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مع مباحث الأحوال المدنية على اعادة تكليف وتغيير لبعض رؤساء المكاتب، والخدمية وذلك بحسب اختصاصات جهاز المباحث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بين رئيس المصلحة ورئيس المباحث لمعالجة الصعوبات التي تواجه مصلحة الأحوال المدنية بنغازي.

وناقش الاجتماع مع بعض رؤساء الإصدار آلية العمل وكيفيه اختيار رؤساء المكاتب وذلك استنادا لاختصاصات الجهاز الصادر بقرار الصادر من رئيس المصلحة رقم 102 لسنة 2014، والمادة الثانية من القرار يتم الاختيار مرشحي المناصب القيادية لمصلحة الأحوال المدنية.

كما تطرق الاجتماع إلى آلية توزيع المستلزمات الضرورية على المكاتب الخدمية والإصدار بحيث تصل هذه المستلزمات إلى كافة المكاتب بطريقة عادلة ومنظمه.