أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتحت مصلحة الجوازات و الجنسيةـ أمس الخميس فرع الحي الجديد بمدينة المرج بحضور عميد بلدية المرج مقدم وهبي الرخ وعضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن ورئيس مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب المنطقة الشرقية العميد مفتاح أمحمد مقيل وعدد من عناصر الأجهزة الأمنية .

وبعد الافتتاح وكلمات الترحيب أجرى الحضور جولة داخل المقر للاطلاع علي التجهيزات و الاعمال التي قاموا بها من اجل تقديم كافة الخدمات التي يتطلبها المواطن.

و في ختام الاحتفال، كرم الحضور رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الحاكم العسكري درنه-بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري وكرم النائب عبدالمنعم بوحسن وعدد من المدراء و الضباط والأجهزة الأمنية .