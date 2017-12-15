أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بمركز تنمية ابداعات الطفل في مدينة بنغازي أمس الخميس، دورة تدريبية في مجال مأمور ضبط قضائي، للعامليين في اقسام الإيرادات التابعيين للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع كلية القانون جامعة بنغازي.

وقال مدير إدارة التدريب والتعاون بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ناصر العرفي، في تصريح خاص “إن الهدف من الدورة هو منح صفة المأمور القضائي للعاملين بأقسام الإيرادات التابعين للهيئة” ،وذلك لغرض تحسين ايرادات الهيئة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمتلقيي الخدمة من فروع الهيئة.

وأضاف العرفي أن الدورة التدريبية استهدفت 40 متدربا، استمرت امدة أسبوعين متواصلين وتم تنفيد البرنامج التدريبي عميد كلية القانون طارق الجملي عميد كلية القانون ،واعضاء هيئة التدريس بكلية القانون.