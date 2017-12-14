أخبار ليبيا24

ليس سراً أن داعش كان ولا يزال تنظيما إجراميا اهتمامه الأول والوحيد هو استغلال الشباب المسلمين لكسب المال غير الشرعي.

واعترف زعيم لخلية إرهابية داعشية في مليلية، وهي مدينة إسبانية ذاتية الحكم تقع داخل التراب المغربي، أمام المحكمة أنه أرسل “الكثير من الناس” للقتال في سوريا وليبيا ومالي.

وقد أدلى مصطفى مايا مليلية بشهادته أمام محكمة إسبانية إلى جانب خمسة آخرين يشتبه في أنهم أعضاء في الخلية التي تم تفكيكها عام 2014، وطالب الادعاء الإسباني بسجنهم ما بين 8 و12 عاما.

ويصرُّ مصطفى مايا على أنه لم يرسل مباشرة أي شخص، ولكنه تصرف مثل “الخاطبة”، أي أنه وضع الناس الذين يريدون السفر إلى بلدان مثل سوريا على اتصال مع الناس الذين يعيشون هناك ويمكن أن يقدموا لهم المعلومات.

يقول: “اقترحتُ على الذين لا يعرفون القرآن، أن يأتوا إلى مليلية بحثا عن عمل، ويبحثون عن مدرسة قرآنية في المغرب لمتابعة تعلّم القرآن، وعندما يعرفون أكثر كنتُ أرسلهم إلى مكان آخر”.

وأضاف مصطفى أن معظم الدواعش لا يعرفون أي شيء عن القرآن الكريم والدين الإسلامي.

في ذات السياق، قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن بين عامين وأربعة أعوام في حق أربعة أشخاص تورطوا في تسفير عدد من الشبان إلى ليبيا وإلحاقهم بتنظيم داعش الإرهابي مقابل عمولات مالية بـ800 دينار عن الشخص الواحد.

وباستفسارهما عن كيفية دخولهما ليبيا اعترفا بأنهما التحقا بتنظيم داعش الإرهابي قبل عام بمساعدة شخصين تسلّم منهما مبلغ 800 دينار عن كل واحد.

وبمواصلة التحقيقات تبين أن الشخصين المذكورين منخرطان في جمعية خيرية تنشط بين مدنين وقابس ليتم الكشف لاحقا عن وجود شبكة تضم شخصين آخرين أيضا انخرطوا جميعا في شبكة لتسفير الشبان إلى ليبيا وإلحاقهم بتنظيم داعش الإرهابي.