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اختتم قسم الآثار في جامعة بنغازي اليوم الخميس الحفريات التدريبية في المدينة الأثرية في توكرة والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية لتدريب الطلبة وتعليمهم تنقيب الآثار بالطريقة العلمية الصحيحة.

وتم خلال الحفريات التي يشرف عليها الدكتور أحمد سعد العثور عن بعض قطع الفخار وبعض مكعبات الفسيفساء حيث تم تسجيلها ليتم لاحقاً دراستها من قبل الجامعة ومن ثم سيتم تسليمها لمراقبة آثار توكرة من أجل حفظها.

يشار إلى أن هذه الحفريات التدريبية تعد الجانب التطبيقي والعملي لمادة أساليب التنقيب التي تدرس لطلبة قسم الآثار في الجامعة.