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ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر مع رئيس الاتحاد الليبي لدعم الشباب علاء بوصفيطة الجويفي، و أعضاء الاتحاد ومستشاريه آلية منح الاعتماد لهذا الجسم الشبابي، وفقا للشروط والضوابط القانونية .

وأكد صالح خلال الاجتماع اليوم الخميس في مقر المجلس، على أنه سيحيل كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس هذا الجسم الشبابي إلى لجنة مختصة من كبار مستشاريه القانونيين لتبحث مسألة قانونية منح الاعتماد لهذاالجسم.

ونفى رئيس مجلس النواب نفيًا قطعا كل ما تردد من أخبار وشائعات بشأن اعتماده لأي جسم شبابي آخر .

ومن جانبه أكد المستشار القانوني للاتحاد سعد مفتاح العكر أنهم يثقون تماما برئاسة المجلس وما ستتخذه من خطوات اتجاه اعتماد الاتحاد الليبي لدعم الشباب .

يذكر بأن الشباب من كافة أنحاء ليبيا قد قاموا بانتخاب رئاسة الاتحاد الليبي لدعم الشباب في مدينة البيضاء الأحد الموافق 2017/10/22 .