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أفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، بأنّ الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني في قابس الغربية، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري، اعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتمجيده للتنظيم الإرهابي داعش.

وأوضحت الوزارة أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وإحالة المظنون فيه على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني في الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث معه.

وتمكّنت منطقة الأمن الوطني في سوسة، من ضبط عنصر تكفيري من أجل الاشتباه في الإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه بالتحرّي مع الموقوف، تبيّن أن شقيقه عنصر تكفيري انضمّ منذ سنة 2012 إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، كما تعمّد تنزيل صور لعناصر إرهابيّة وتدوينات تمجّد تنظيم داعش الإرهابي وتحرّض على الإرهاب، عبر حسابه الخاصّ بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي المغرب, حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا على تونسي بسنة حبس نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، مع إبعاده من التراب الوطني.

ويرتقب أن يكون المتهم، قد رحّل إلى بلاده بعد قضائه العقوبة المحكوم بها لكونه كان قد اعتقل شهر نوفمبر 2016 للاشتباه في تبنيه الفكر الجهادي وقيامه بنشر صور على حسابه بالفيسبوك تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي.

ووجهت الغرفة للمتهم، الذي كان يعمل في أحد مراكز النداءات بالدار البيضاء، تهم الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإقامة غير المشروعة في المغرب.

وحسب البحث التمهيدي فإن المتهم التونسي تم استقطابه من طرف ابن خاله، الذي يعتبر من شيوخ السلفية الجهادية في تونس، والذي كان قد نصحه بالابتعاد عن “حياة اللهو” خلال إقامته في فرنسا وهكذا خدعه، ليتعرف لاحقا على شخص آخر عبر الفيسبوك دعاه إلى الالتحاق به في سوريا.

وأقر المتهم أنه كان في البداية يتعاطف مع داعش وقام بنشر رايته، لكن عدل عن ذلك، وحذف جميع الصور والتعليقات التي كانت موضوعة على حسابه، بالنظر للمجازر التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي.