أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمعرض الدولي لإعادة اعمار مدينة بنغازي، اليوم الخميس، الملتقى التعريفي والتنسيقي الأول للمؤتمر بمجمع الكليات الطبية _ جامعة بنغازي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر صلاح العمروني في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن هذا الملتقى يأتي للتعريف والترويج للمؤتمر وتوضيح محاوره وأهدافه حتى يتم التواصل مع كافة الراغبين في المشاركة.

وأضاف العمروني أنه سيتم التجهيز خلال الفترة المقبلة لعقد ملتقى تعريفي ثاني لاعتماد المحاور والمشاركين بالمؤتمر بشكل نهائي.

هذا وشوف تحتضن مدينة بنغازي في 19 من شهر مارس المقبل المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار المدينة بتنظيم اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب ورعاية مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي وبلدية بنغازي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وجامعة بنغازي.