أخبار ليبيا24- خاص

نظم نادي السواحل في منطقة سيدي خليفة زيارة لرئيس النادي السابق “حمودة الوزري” بمنزله في مدينة بنغازي بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والإعلامية ومندوب عن بلدية بنغازي.

وتم خلال الزيارة تكريم الوزري من قبل نادي السواحل وبلدية بنغازي والإعلاميين لما قدمه الرجل من أعمال رائدة للمجال الرياضي والتربوي خلال الفترات الماضية .

وحضر الزيارة رئيس نادي السواحل عوض نجم و أعيان من منطقة سيدي خليفة وعدد من الإعلاميين الرياضيين أبرزهم فيصل فخري و عبد الرحيم نجم و زين العابدين بركان وعلي باوي وعلي العبار وصلاح نجم و أحمد الفيتوري إضافة الى المصور الرياضي محمد الرياني ومدير مكتب عميد بلدية بنغازي فرج هامان .

ويعتبر حمودة الوزري 77 عام من أبرز الشخصيات الرياضية في العقود الماضية ومن مؤسسي الاتحاد الفرعي لكرة اليد بنغازي وتولى رئاسة الشباب والرياضة في بنغازي في الفترة من 1990 وحتى 1998 كما تولى مهمة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية عام 1973 وعام 1974 وإعلامياً تولى رئاسة لجنة البرامج الرياضية في إذاعة بنغازي المحلية 1996 إلى 1998 وكتب في عديد الصحف أبرزها الحقيقة والجهاد وأخبار بنغازي و الأهلي والشباب والرياضة وهو عضو مؤسس لنادي 10 مارس للمعلمين.