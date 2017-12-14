أخبار ليبيا24-

شارك الأولمبياد الخاص الليبي في الدورة التدريبية التخصصية في مجال لعبه القوة البدنية , حيث شارك المدرب “عبدالرحمن المجبري” من بنغازي وعن طرابلس شارك المدرب “شعبان فرج”.

وأقيمت الدورة التدريبية باستضافة الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق اﻻوسط وشمال إفريقيا بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 10 وحتى 13 ديسمبر2017 .

يشار إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار رفع كفاءة المدربين المشرفين على تدريب الرياضيين في العديد من اﻻلعاب الرياضية الفردية والجماعية من ذوى اﻻعاقه الذهنية والاستعداد للألعاب الإقليمية التاسعة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي في منتصف شهر مارس 2018 .