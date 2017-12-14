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اختتمت بالقاعة الرئيسة بجامعة النجم الساطع بالبريقة فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للجامعة , وعقد المؤتمر الذي اختتم الأربعاء الماضية تحت عنوان “السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة” ، حيث تخلله مناقشة بعض الأوراق العلمية بالإضافة إلى عرض بعض الملصقات للمشاركين .

وفي ختام المؤتمر قامت الجامعة بتقديم شهادة شكر وعرفان إلى أحد الشخصيات المتميزة في مجال السلامة المهنية الأستاذ “مصطفى ازغيد” من موظفي السلامة بشركة سرت، موضحين أنه كان له دور كبير بإخماد الحرائق بخزانات السدرة ورأس لانوف خلال الأعوام الماضية .