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أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي مع مباحث الأحوال المدنية على إعادة تكليف وتغيير بعض رؤساء المكاتب الخدمية وذلك بحسب اختصاصات جهاز المباحث.

وبحث رئيس المصلحة ورئيس المباحث خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس معالجة الصعوبات التي تواجه مصلحة الأحوال المدنية بنغازي.

ونوقش خلال الاجتماع مع بعض روؤساء الإصدار آلية العمل وكيفيه اختيار رؤوساء المكاتب وذلك استنادا لاختصاصات الجهاز الصادرة بقرار رئيس المصلحة .

وتطرق الاجتماع إلى آلية توزيع المستلزمات الضروية على المكاتب الخدمية والإصدار بحيث تصل هذه المستلزمات إلى كافة المكاتب بطريقة عادلة ومنظمة.

وذكر المكتب الإعلامي في المصلحة أن الصعوبات التي تواجه المصلحة تتمثل في نقص الإمكانات من أعمال الصيانة وغيرها، وتداخل الاختصاصات، وتجاوزات من قبل رؤساء المكاتب.