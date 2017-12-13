أخبار ليبيا24-

انطلقت بالعاصمة التونسية أمس الثلاثاء ورشة عمل لمهندسي ومشرفي منظومة مصلحة الأحوال المدنية بكافة فروع ليبيا لوضع حجر الأساس لإدخال نظام البصمة والصورة.

وحضر الورشة رئيس مصلحة الأحوال المدنية “محمد بالتمر “، و مشرفي المنظومة بالمصلحة من كافة فروع ليبيا, بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية المتخصصة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا.

وأوضح “بالتمر” أن الغرض من الورشة هو تمكين المهندسين من دراسة كافة عروض الشركات المتقدمة لتطوير المنظومة واختيار العرض المناسب شاملاً التدريب ، وأن ورشة العمل هي اختصار للوقت وفتح باب النقاش المباشر مع المختصين.

مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى في ليبيا التي تعمل مصلحة الأحوال المدنية من خلال مهندسي ومشرفي منظومة الأحوال المدنية بكافة فروع ليبيا على إدخال نظام البصمة والصورة في المنظومة.