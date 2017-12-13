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تمكن أفراد دوريات وحدة القبض التابعة لقسم النجدة بنغازي من ضبط شخص سوداني الجنسية يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة في مدينة بنغازي.

وقال رئيس قسم النجدة مقدم جمال العمامي إن أفراد وحدة القبض تمكنوا من القبض على شخص سوداني يدعي “البغدادي يوسف أحمد” الملقب بــ “البغدادي” في منطقة الليثي مساء أمس الثلاثاء .

وأضاف العمامي أن الجاني اعترف أنه كان يقوم بأعمال السحور والشعوذة للنصب والاحتيال على أصحاب النفوس الضعيفة، وأنه كان يتلقى المبالغ المالية من قبل المترددين عليه تبدأ من “1000” دينار حتى “8000” دينار في الجلسة الواحدة .

وأوضح رئيس قسم النجدة أن الساحر كان يقوم بتزوير الأوراق الرسمية للعقارات والأملاك العامة والخاصة، فضلاً عن ممارسة أعمال السحر بتفكيك العلاقات الأسرية بين العائلات والأسر.

وأشار العمامي إلى أن المشعوذ أقر أن بعض المترددين عليه كانوا يطلبون التفريق بين الأزواج وتزويج أحدهم من شخص آخر عن طريق السحر والشعوذة .

وأكد رئيس القسم أن المدعو البغدادي اعترف أنه كان يقوم بالتبول على المصحف الشريف لتحضير الجن، فضلاً عن قيامه بالدخول إلى الحمام بعد أن يضع رجله اليسرى على القران الكريم، فضلا عن ذبح الدجاج الأسود عكس اتجاه القبلة، والوضوء بالبول ومسحه على “المصحف الشريف”.

وكشف العمامي أن أفراد دوريات وحدة القبض التابعة لقسم النجدة بنغازي يقومون الآن بالتحري والبحث عن باقي السحرة لضبطهم في القريب العاجل .

وحذر رئيس قسم النجدة كافة المواطنين من التعامل مع مثل هؤلاء السحرة والدجالين لما لذلك من خطورة على المجتمع، والمحافظة على النسيج الاجتماعي .