أخبار ليبيا24-

عقد رئيس مصلحة الأحوال المدنية بنغازي “فتحي المغربي”، اجتماعاً ضم رئيس مباحث الأحوال المدنية فرع بنغازي مقدم أسامة الدرسي، ومدراء الإدارات بالمصلحة.

وتناول الاجتماع -الذي عقد بمقر الإدارة بمنطقة الوحيشي- آلية عمل الجهاز والصلاحيات الممنوحة له في كافة مكاتب الإصدار والخدمية بفروع بنغازي وضواحيها.

وأكد المجتمعون على عدم التهاون أو السكوت علي أية عمليات تزوير أو تلاعب في السجلات المدنية، مؤكدين على أن تولي مناصب مدراء السجلات المدنية يكون من ذوي الخبرة و الأقدمين والمشهود لهم بالنزاهة والوطنية, كما ناقش الاجتماع ضم كافة الضباط وضباط صف إلى جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي.

يشار إلى أنه تم تكليف مقدم “أسامة الدرسي” رئيساً لجهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي من قبل رئيس المصلحة “محمد بالتمر”.