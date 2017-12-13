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قال رئيس مباحث الأحوال المدنية بنغازي الكبرى مقدم أسامة الدرسي إن جهاز المباحث سيبدأ في حملات تفتيش واسعة في كافة السجلات المدنية.

وأضاف الدرسي – خلال الاجتماع مع الممثل العام للقيادة العامة للقوات المسلحة في الشؤون الاجتماعية الذي عقد الإثنين- أنه سيتم تدقيق تلك السجلات منذ عام 2011 لكشف حالات التزوير التي حدثت خلال الفترة السابقة.

من جهته، قال الممثل العام للقوات المسلحة في الشؤون الاجتماعية بلعيد الشيخي، إن القيادة تدعم مباحث الأحوال المدنية ومصلحة الأحوال المدنية من أجل المحافظة على الهوية الليبية من التزوير.

واعتبر الشيخي الأحوال المدنية المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لازالت مؤسسة واحدة ولم تنقسم لأنها مؤسسة لكافة الشعب الليبي.

وأكد أن مصلحة الأحوال المدنية موجوده في أياد أمينة وأن منظومة الرقم الوطني خلال الانتخابات لن تخترق بفضلهم، مثنيا في الوقت نفسه على المخلصين في السجلات المدنية في كافة الفروع من أجل عدم اختراق منظومة الرقم الوطني.

وأوضح ممثل القيادة خلال هذا اللقاء أن السجلات المدينة في بنغازي لم تغلق وكانت تقدم الخدمات الضرورية للمواطن وكانت معظم المناطق في بنغازي تشهد اشتباكات بين القوات المسلحة والمجموعات الإرهابية.

وحذر الشيخي من الذين يتحدثون باسم القيادة ويرهبون الموظفين في السجلات المدنية مؤكدا أن القيادة لن تتسامح مع الذين يهددون أمن المواطن والموظف.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي فتحي المغربي أن المصلحة تعاني من نقص الإمكانات الأساسية بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وأوضح المغربي أن المصلحة بعيدة عن التجاذبات السياسية ومؤسسة لكافة الليبيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصلحة لم تغلق أبوابها أمام المواطنين بل قدمت خدمتها لهم وسط النار.