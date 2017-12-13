أخبار ليبيا24-

كشفت مصادر صحفية عن تفاصيل اتصال بين النجم البرازيلي الشاب “نيمار” مع رفيقه السابق في صفوف برشلونة “ليونيل ميسي” عقب الإعلان عن قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي , حيث اصطدم باريس سان جيرمان بحامل اللقب في آخر نسختين ريال مدريد , بينما سيلعب ميسي ورفاقه ضد تشيلسي حامل لقب الدوري الإنكليزي.

ووفقا لشبكة “دياريو جول” الإسبانية فإن نيمار و ميسي كلاهما لا يزالان على اتصال حيث أرسل اللاعب البرازيلي”نيمار” رسالة نصية للاعب الأرجنتيني “ميسي” أخبره فيها أن مهمة إقصاء حامل اللقب ريال مدريد من مسابقة دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم هي مسئوليته.

“نيمار” لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 25 عاماً أخبر ميسي أنه واثق من تجاوز ريال مدريد ومن نجاح برشلونة في التأهل على حساب تشيلسي وأن اللقاء الحاسم في المسابقة هذا الموسم سوف يكون بين النادي الباريسي وبرشلونة وربما يكون ذلك في نهائي البطولة.

ويستهدف البرازيلي الأغلى في العالم بقيمة بلغت 222 مليون يورو التفوق على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم ليثبت للجميع أحقيته بتحقيق لقب الكرة الذهبية عقب 10 سنوات من السيطرة للثنائي الأرجنتيني والبرتغالي.

يشار إلى أن ريال مدريد يرتبط بقوة بالتعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.