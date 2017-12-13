قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع اتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول الروسي في طرطوس، حسبما جاء في قاعدة بيانات مجلس الدوما.

نشر مجلس الدوما عنوان الوثيقة في قاعدة البيانات: “التصديق على الاتفاق بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية لتوسيع أراضي نقطة الإمداد اللوجستي للأسطول البحري الروسي في مرفأ طرطوس ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية والداخلية ومرافئ الجمهورية العربية السورية”.

وجاء في البيان: “سيبقى الاتفاق ساري المفعول لمدة 49 عاما. ويتم تمديده تلقائيا كل 25 عاما في حال لم يقم أي طرف بإبلاغ الآخر خطيا عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل سنة على الأقل من انتهاء الفترة التالية، باعتزامه إنهاء عمله”.