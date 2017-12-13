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قدم الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي اليوم الأربعاء مواد إغاثية غير غذائية إلى مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في فرع جهاز المكافحة غير الشرعية بنغازي أمجد الورفلي إن المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الليبي تمثلت في “مراتب “فراشات” العدد (20) ، وبطاطين العدد(30) ،مواد تنظيف العدد(5)، وحليب أطفال العدد (4)، قطن أطفال العدد (5)، وبعض الملابس للمحتجزين داخل المركز .

وأثنى الورفلي على الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي على مجهوداتهم المبذولة في مجال العمل الإنساني.