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نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري صحة البيان المنسوب إلى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بخصوص الاعتداء على مراكز الانتخاب في بعض مدن شرق ليبيا.

وأوضح المسماري أن هذا البيان والموجه والموجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة هو مستند مزور.

الجدير بالذكر أن بعض نشطاء وصفحات التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم الأربعاء بيانًا نُسب إلى القيادة موجه إلى المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الاعتداء على مراكز تسجيل الناخبين في بعض المناطق في شرق البلد.

يشار إلى بعض الرافضين للانتخابات في مناطق شرق ليبيا قاموا بإزالة أرقام مراكز الانتخابات المزمع إقامتها في العام المقبل معلنين رفضهم لها.