أخبار ليبيا24-

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن وصول القطعة البحرية “أوس كارني” إلى ميناء مالطا الحربي، بعد أن شاركت في عمليات عسكرية باسم “برق أوديسا” ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت .

وأكدت البحرية الأمريكية – بحسب صحيفة تايمز مالطا – فإن القطعة البحرية التابعة لها وصلت الاثنين الماضي موضحة أن القطعة البحرية “أوس كارني” شاركت في العمليات العسكرية لاستعادة مدينة سرت من أيادي تنظيم داعش الإرهابي ، مشيرة إلى أن العمليات جاءت بناء على طلب من المجلس الرئاسي للسلطات الأمريكية المساعدة في استعادة سرت من داعش .

وقال قائد السفينة الحربية بيتر هالفورسن في تصريح لصحيفة “تايمز مالطا” إن السفينة متعددة المهام وقادرة على القيام بكل شيء من الدفاع الصاروخي الباليستي والمساعدة الإنسانية إلى الإغاثة من الكوارث الطبيعية.

وأوضح هالفورسن أن السفينة لا تزال في المقام الأول لدى القوات البحرية الأمريكية في العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من اثني عشر تخصصاً مختلفاً موجود على متن السفينة التي يمكنها أن تعمل لمدة 72 يوماً على التوالي قبل أن تحتاج إلى إعادة تزويدها بالوقود مع مرور قوارب صغيرة لتجديد إمداداتها من الطعام والمياه أسبوعيا.