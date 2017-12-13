كشفت حفريات من نيوزيلندا عن #بطريق عملاق حجمه كبير مثل رجل ناضج، ويبلغ تقريباً حجم قائد فريق بيتسبرغ بنغوينز الأميركي لهوكي الجليد.

كان هذا الحيوان المكتشف أقصر قليلاً في الطول وأثقل بحوالي تسعة كيلوغرامات من الإحصائيات الرسمية لنجم الهوكي سيدني كروسبي.

يصل طول الحيوان حوالي 1.77 متر عند السباحة في حين يصل وزنه 101 كيلوغرام.

غير أنه إذا تواجه البطريق مع قائد فريق بنغوينز فوق الجليد فإن الأمور سوف تبدو مختلفة.

فعند الوقوف، ربما يصل طول الطائر القديم 1.6 أمتار فقط.

الطائر المكتشف حديثاً أطول بحوالي 18 سم من أي بطريق قديم آخر خلف وراءه جزءا كبيرا من هيكله العظمي، حسبما قال جيرالد ماير، من معهد بحوث سينكنبرغ مع متحف التاريخ الطبيعي في فرانكفورت بألمانيا.