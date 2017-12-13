أخبار ليبيا24-

اختتم برنامج الكشف الصحي لصحة الفم والأسنان في جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في بنغازي.

وقامت اختصاصية طب الأسنان الوقائي في قسم طب أسنان الأطفال وطب الأسنان الوقائي من كليه الأسنان في جامعة بنغازي الدكتورة “حواء بعيو” قامت بإجراء الكشف الطبي لأكثر من 108 طفل وطفلة ممن لديهم متلازمة داون.

وشمل البرنامج على إجراء الكشف الطبي على صحة الفم والأسنان بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية وإرشادية حول طرق حماية الفم والأسنان وطريقة استخدام المعاجين وفرش الأسنان, كما شمل البرنامج على تعبئة استمارات واستبيان حول الحالة الصحية لأطفال متلازمة داون.

يشار إلى أن برنامج الكشف الصحي لصحة الفم والأسنان في جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا في بنغازي أنطلق الأحد الماضي واستمر لمدة ثلاثة أيام.