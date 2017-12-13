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أعلنت مديرية أمن البيضاء أنها ستتعامل بالقوة مع الشباب المنحرفين المتواجدين أمام مدارس الفتيات في المدينة.

ونبهت المديرية المواطنين وأهالي المدينة أنها تحمل مسؤولية كل من يتعدى على رجال الأمن أثناء أداء واجباتهم في المدينة.

وأكدت المديرية أنه تم تكليف قوة بتعليمات من مدير الأمن في المدينة للوقوف على هذه التصرفات المخزية والمخالفة للقانون .

وطالبت المديرية أولياء الأمور بضرورة منع وردع أبنائهم عن هذه التصرفات، محذرة أنها ستتعامل بكل قوة مع الشباب المنحرفين .

يشار إلى أنه بناء على شكاوى من مدراء بعض المدارس، نتيجة وقوف الشباب أمام المدارس ومضايقاتهم للفتيات خارج المدرسة، وقيامهم بأفعال غير أخلاقية اعتدى بعض الشباب بالضرب على أحد رجال الأمن فرج الدرسي بعد أن حاول القبض على أحدهم أدت إلى إصابته بإصابة خطيرة في الرأس.