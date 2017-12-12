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نقل عدد من باحثي الآثار في مراقبة بنغازي أمس الإثنين قطع أثرية هامة ونادرة من مخازن سيدي أخربيش “برنيكي” الواقعة بالقرب من المنارة إلى مكان آمن بعد تأمين دخولهم من قبل أفراد صنف الهندسة العسكرية.

وأوضح مدير مكتب آثار بنغازي عبدالمنعم العمروني بأن المنقولات ممثلة في العديد من القطع الأثرية الهامة منها نحت بارز يمثل ثلاثة أشخاص عثر عليه في منطقة الصابري في عام 1917م تقريباً.

وأضاف العمروني بأنه من ضمن المنقولات أربعة أجراس بأحجام مختلفة تمثل جزء من أثاث كنيسة البركة التي تم هدمها إبان فترة النظام السابق، كما تم نقل أعمدة رخامية وشواهد قبور إسلامية.

يشار إلى أن النقل تم بحضور مراقب آثار بنغازي فتحي الساحلي وعدد من باحثي الآثار التابعين للمراقبة.