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بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار صباح اليوم الثلاثاء مع أعضاء إدارة مصرف التنمية تنفيذ مشروع بناء برج تجاري خدمي إداري على الأرض الواقعة بالقرب من ضريح شيخ الشهداء عمر المختار.

وذكرت إدارة الأعلام في المجلس البلدي أن إدارة مصرف التنمية بأنها ستطرح عطاء لهذا البرج خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الإدارة أن العبار ناقش مع مدير مصرف التنمية ورئيس وأعضاء لجنة العطاءات في المصرف بعض الأمور ومباشرة المصرف أعماله.

وأكد عميد بلدية بنغازي على أهمية فتح المصرف أبوابه والعمل على منح قروض للمشاريع المتوسطة لتتيح فرص عمل للشباب.