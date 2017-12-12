وضعت الصين الاثنين أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات في مدار الأرض في مؤشر على انطلاق تعاون بين البلدين في مجال الفضاء، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام حكومية في بكين.

وأُطلق القمر الجزائري “ألكومسات-1” محمولا بالصاروخ الصيني “مارش 3” قرابة الساعة 16,40 بتوقيت غرينيتش من مساء الأحد، من مقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وستستفيد الجزائر من هذا القمر في البث التلفزيوني وخدمات اتصالات الطوارئ، وأيضا في التعليم عن بعد والتواصل بين المؤسسات وحركة الملاحة.

وبعيد الإطلاق، تبادل الرئيسان الصيني شي جيبينغ والجزائري عبد العزيز بوتفليقة التهنئة، وفقا للوكالة.

وقال الرئيس الصيني إن هذا المشروع “يشكّل أول خطوة في التعاون الفضائي بين الصين وبلد عربي، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للجزائر وتحسين ظروف الحياة لمواطنيها والتقدم الاجتماعي”، بحسب المصدر.