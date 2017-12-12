أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد عبد الوهاب الشامس إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سيدخل معسكر إعدادي خارجي بتونس خلال الأيام المقبلة ومن ثم يتجه نحو السودان لإجراء مباريات ودية مع قطبي الكرة السودانية المريخ والهلال .

وأكد الشامس في تصريحات صحفية أن هذه التحضيرات تأتي استعداداً لـ إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم و استعداداً للمشاركة في الكونفيدرالية الأفريقية .

وأوضح رئيس اللجنة أن هناك أسماء ستغادر الفريق الأول لكرة القدم سواء بسبب انتهاء عقودهم أو لأسباب أخرى موضحاً فأن منصور البركي انتهى عقده مع النادي وتم فسخ التعاقد بالتراضي مع عبد العزيز الخمسي و محمد الغنيمي ومالك طروم.



وأشار إلى أنه سيتم إعارة عدد من لاعبي الفريق لعدد من الأندية بالدوري الممتاز ، وكذلك سيتم التعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين على مستوى عالي خلال الانتقالات الشتوية القادمة .