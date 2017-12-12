نشرت مجلة “Rolling Stone‎” الأمريكية قائمة لأسوء عشرة أفلام تم إصدارها وعرضها جماهيريا في عام 2017.

وتبوأ المرتبة الأولى في قائمة أسوء الأفلام لهذا العام، فيلم “Transformers: The Last Knight” (المتحولون: الفارس الأخير)، وهو فيلم خيال علمي أمريكي عرض في يونيو 2017، وهو الخامس في سلسلة أفلام “المتحولون”، أخرجه مايكل باي.

وجاء في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف، فيلم “The Dark Tower” (برج الظلام) المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب ستيفن كينغ، وهو فيلم رعب وخيال أمريكي قام بإخراجه نيكولاج أرسيل.

أما المرتبة الثالثة لأسوء أفلام 2017 فكانت من نصيب الفيلم الميلودرامي “Fifty Shades Darker”.

كما ضمت القائمة فيلم “أغنية بعد أغنية” للمخرج تيرينس مالك وفيلم “The Mummy” (مومياء) من بطولة توم كروز، وفيلم المغامرات “The Mountain Between Us” (الجبل بيننا) من بطولة كيت وينسليت.

وختم قائمة أسوأ الأفلام لعام 2017 فيلم الرسوم المتحركة “The Emoji Movie” من إخراج طوني ليونيدز.