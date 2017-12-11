أخبار ليبيا24-

نظم طلبة كلية القانون بجامعة بنغازي أمس الأحد ،بالتعاون مع مكتب التوعية والتثقيف الصحي بمستشفى الأطفال، ندوة علمية بعنوان مرض السرطان عند الأطفال.

وقالت مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الأطفال بنغازي هدى كويري أن الندوة تهدف إلى الإعلان عن انطلاق حملة لجمع التبرعات تحت شعار “دنيارنا مع ديناركم لنساعد أطفالنا “، من أجل مساندة ومد يد العون للأطفال المصابين بمرض السرطان وذويهم ،و جلب بعض الأدوية التي يحتاجونها.

وأوضحت “كويري” أن الندوة تناولت العديد من المحاور من بينها التعريف بمرض السرطان وأسبابه ،وطرق تشخيصه وعلاجه و ألقتها أخصائية التوعية والتثقيف الصحي سميرة الشكري ، و التغذية العلاجية والوقائية لمرض السرطان وألقتها أخصائية التغذية بمستشفى الأطفال رابحة العقيلي , والتكيف مع المرض لأهل الطفل المصاب بمرض السرطان . وألقتها مدير مكتب التوعية والتثقيف والإعلام الصحي هدى كويرى.