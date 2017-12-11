أخبار ليبيا24-

عزز فريق مانشستر سيتي آماله في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد تغلبه على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد 2-1 مساء أمس الأحد على ملعب “أولد ترافورد”، في ختام الجولة السادسة عشرة.

وافتتح “سيتي” التسجيل في الدقيقة 43 عبر لاعبه “دافيد سيلفا”، قبل أن يعادل يونايتد النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق “ماركوس راشفورد”، وأعاد “نيكولاس أوتامندي” التقدم لسيتي بهدف الفوز في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذه النتيجة إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تلقى أول خسارة له على ملعبه بعد 40 مباراة بكافة المسابقات.