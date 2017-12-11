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بعد هروبه من أحد معسكرات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة، نفى علي كمال انضمامه للتنظيم قائلا إنه كان يعمل في المعسكر ولم يقم بمبايعتهم.

وأوضح كمال خلال لقاء تلفزيوني، أن عناصر داعش يقومون بترغيب الشباب من خلال توزيع الأموال عليهم وربطهم بعلاقات مع النساء، مضيفا أنه قابل مصريين كثر منضمين لداعش في ليبيا، وعندما سنحت له الفرصة للهروب لم يتردد.

وأشار إلى أنه التقى بمحمود شفيق مفجر الكنيسة البطرسية، في ليبيا، الذي كان أحد عناصر داعش لكنه انتقل إلى عناصر التنظيم في سوريا.

وكانت قوات البنيان المرصوص ألقت في أواخر نوفمبر الماضي القبض على 8 عناصر ينتمون لتنظيم داعش الارهابي في منطقة جارف جنوب مدينة سرت، كما عثرت على مخازن نحاس وكوابل كهربائية بحوزتهم. واحتفلت سرت في الايام الماضية بالذكرى الأولى لتحرير المدينة من قبضة تنظيم داعش الاجرامي، ونظم الاحتفال بمشاركة قوة تأمين بجزيرة دوران الزعفران، وهو المكان الذي كان يصلب فيه التنظيم ضحاياه.

وفيما يخص الحرب على الارهاب في ليبيا, كشفت مصادر دبلوماسية دولية لمصادر إعلام محلية أن سلسلة خطوات جرى الاتفاق عليها بين ليبيا والولايات المتحدة الأمر]كية، على هامش زيارة آمر قوة الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن عندما كان الأسبوع قبل الماضي في عِداد وفد رسمي برئاسة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، فمن الخطوات المُتفق عليها قيل إن الجانب الليبي زوّد الجانب الأمريكي بمعلومات حول أفراد و كيانات متورطة في دعم الاٍرهاب، ولها تواجد في ليبيا ودول المنطقة.

وبحسب المصادر الدولية فإنه قد تمت إعادة هيكلة آلية التنسيق والتواصل مع (أفريكوم) في إطار الحرب على الاٍرهاب، والاعتماد على عناصر دعم لوجيستي سيتواجدون في ليبيا أو تونس مع قيام الجانب الليبي بتحديث معلومات مناطق من المحتمل أن يقوم أفراد تنظيم داعش بتنظيم صفوفهم فيها.