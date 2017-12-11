أخبار ليبيا24-

بحث رئيس جامعة بنغازي الدكتور “مرعي المغربي” مع عمداء الكليات الطبية سير العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع “المغربي”مع وكيل الجامعة للشؤون الطلابية الدكتور “يحى لملوم” وعمداء كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والصحة العامة وعلوم التقنية الطبية وكلية التمريض وبحضور عميد كلية العلوم ومنسق مكتب إعداديات الطب.

و قال رئيس جامعة بنغازي أن الاجتماع يأتي لمناقشة الموضوعات المهمة التي تخص الكليات الطبية وإعداديات الطب ,مشيداً بجهود منسق مكتب إعدادايات الطب الحالي الدكتور ابراهيم اليسيري والسابق الدكتور جمال الداحوامي الذي وضع قاعدة بيانات صحيحة للمكتب والعاملين معهم الذين تحملوا كافة الصعاب لأجل استقبال عدد كبير من الطلبة المنسبين للكليات الطبية في المدارس.

من جهته أوضح الدكتور إبراهيم اليسيري أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مقر الدراسة لطلبة إعدادايات الطب هذا العام بمجمع الكليات الطبية كما سيتم خلال الأيام القادمة استلام المدرجات والقاعات التي سيدرس بها الطلبة الذين سيتم تقسيمهم إلى مجموعات وبعدها سيحدد موعد بداية الدارسة الذي يتوقع أن يكون في شهر ديسمبر الحالي.