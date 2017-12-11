أخبار ليبيا24-خاص

كشف المدير الإداري لنادي اليرموك الأردني “جهاد عطية” ، لـ-وكالة أخبار ليبيا24- عن وجود مفاوضات مع اللاعب المحترف الليبي محمد فتحي “مانديلا” بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ اعتباراً من يوم 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح عطية أن المفاوضات التي جرت مع “مانديلا” شهدت بوادر إيجابية، وستتضح الرؤية في الأيام القليلة المقبلة .

يشار إلى أن “مانديلا” قد فسخ عقده قبل أيام مع فريق البقعة الأردني ، كما أن له تجربة مميزة في الملاعب الأردنية كلاعب ارتكاز، حيث لعب في السنوات الماضية لمنشية بني حسن وفريق شباب الأردن , ويتذيل فريق اليرموك ترتيب فرق دوري المحترفين مع نهاية مرحلة الذهاب برصيد “5” نقاط.